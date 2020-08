TikTok lança app para Amazon Fire TV com conteúdo exclusivo

O TikTok lançou seu primeiro app para TVs, o More on TikTok, para Amazon Fire TV. Segundo o Business Insider, o app é um agregador de playlists e compilações de vídeos do TikTok, te permitindo assistir o conteúdo direto da TV.

Além dos vídeos curtos e bem humorados, o More on TikTok reunirá entrevistas com criadores e outros conteúdos com até um minuto de duração. Serão as criações mais conhecidas das plataformas, somadas ao conteúdo exclusivo, adaptados para o tamanho de uma TV; mas exclusivo para exibição de vídeos.

“Nós estamos observando como adotar dispositivos de streaming como o Fire TV refletem na nossa conexão com nossos usuários e como podemos oferecer experiências mais dinâmicas.”, pontuou Nick Tran, líder em marketing global pelo TikTok, em conversa com o The Verge.

TikTok/Reprodução

Segundo o Business Insider, a adição do novo app para TV é um “experimento do TikTok para determinar como seu conteúdo lida com telas maiores”. Além disso, a rede social também está conferindo como seus usuários lidam com dispositivos apenas para visualização, já que o More on TikTok não é capaz de produzir vídeos.

Ele será disponibilizado gratuitamente na loja de aplicativos do Amazon Fire TV e não terá propagandas neste primeiro momento. Ademais, o app terá novas categorias de conteúdo — “In the Studio” e “This is TikTok” —, incluindo entrevistas com estrelas do TikTok e mais figuras importantes para a plataforma.

O app já está disponível para usuários da Amazon Fire TV dos Estados Unidos e pode ser acessado pelo comando “Alexa, open More on TikTok” através da Alexa. Ainda não há previsão de lançamento do aplicativo em outros territórios.