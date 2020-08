Titulares do Corinthians fazem trabalho de recuperação física antes da final

Cássio foi o único dos titulares que participou de atividade com bola no gramado

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians voltou a treinar após o empate com o Palmeiras, na Arena de Itaquera, pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Derby, com exceção do goleiro Cássio, fizeram trabalhos de fisioterapia para iniciar a recuperação física.

Já em campo, Tiago Nunes e a comissão técnica comandaram um treino técnico em espaço reduzido, com o intuito de aprimorar marcação em pressão, passes rápidos e finalizações. O elenco alvinegro ainda volta a trabalhar na manhã desta sexta-feira antes do jogo decisivo contra o Verdão.

A partida de volta está marcada para este sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Com o empate sem gols na ida, nenhuma das equipes entra em campo em vantagem. Uma nova igualdade no placar levará a decisão do torneio para a disputa de pênaltis.

Atual tricampeão paulista, tendo vencido a competição em 2017, 2018 e 2019, o Corinthians busca o inédito tetracampeonato estadual. O Timão vai para o clássico tendo passado os últimos cinco jogos sem levar gol, marca que não era atingida desde março de 2016.