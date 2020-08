Toda sorridente, Maria Melilo ostenta boa forma em foto

Em seu perfil no Instagram, a famosa publicou uma foto na qual surgia de máscara e com uma Bíblia nas mãos, com parte da equipe da unidade médica. O internamento aconteceu após o agravamento do seu quadro de saúde.

“Recebendo alta! Quero agradecer a todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem que cuidaram muito bem de mim. Aos médicos Dr. David Uip e ao Dr. Roberto Kalil e equipe! Não sinto mais dores abdominais e agradecer os médicos dos médicos, Deus! Mais uma batalha vencida!“, escreveu ela na legenda da publicação.

Confira: