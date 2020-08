‘Todos falavam em final Bahia x Fortaleza’

O Ceará venceu o Bahia por 1 a 0, nesta terça-feira, e sagrou-se bicampeão invicto da Copa do Nordeste.

Após a partida, o meio-campista Vinícius, do Vozão, celebrou a taça e aproveitou para alfinetar os “secadores”, que apontavam Bahia e Fortaleza como “favoritaços” ao título.

“É especial ganhar títulos, sempre bom. Em 2017, cheguei ao Bahia pouco depois que o time foi campeão (da Copa do Nordeste), 2018 batemos na trave, perdemos para o Sampaio Corrêa, e, graças a Deus, neste ano fui feliz pelo Ceará para ganhar esse título. É muito importante para a carreira. Desde que cheguei aqui falei que quero fazer história, e história se faz com títulos”, afirmou.

Vinícius comemora após Ceará marcar sobre o Bahia, na final da Copa do Nordeste Gazeta Press

“O Ceará esse ano trouxe peças, e os jogadores que ficaram do ano passado são comprometidos com a história do clube, e graças a Deus esse bicampeonato do Ceará é importantíssimo para nós. Até porque todos diziam que Fortaleza e Bahia fariam a final, e a gente ganhou desses dois, então isso fortalece ainda mais o nosso grupo”, provocou.

Vinícius também exaltou o trabalho dos treinadores que comandaram o Ceará durante a Copa do Nordeste: Argel, Enderson Moreira e Guto Ferreira.

“Exaltar o trabalho do famoso Gordiola [apelido do Guto], um cara que representa muito. E também temos que falar que Argel e Enderson fizeram parte desse título, assim como todo esse grupo que está aqui”, salientou.

“E claro que não podemos deixar de falar da nossa torcida, que é fantástica”, finalizou.

Vale lembrar que o Vozão ainda tem a chance de ser campeão cearense em 2020. O Fortaleza é o adversário na grande final.