Tombense vence a Caldense e abre vantagem nas semifinais do Mineiro

Neste domingo, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, o Tombense venceu a Caldense, por 1 a 0, fora de casa, e abriu uma boa vantagem para avançar à final do torneio.

Apesar do mando de campo ser do time de Poços de Caldas, o duelo teve que ser realizado em Belo Horizonte, mais precisamente na Arena Independência, pois apenas os estádios da capital tem o suporte necessário para receber o VAR.

A primeira etapa começou com os mandantes superiores, mas quem acabou abrindo o placar foi a agremiação de Tombos. Aos 15 minutos, João Paulo cobrou uma falta com perfeição, por cima da barreira, sem chances para o goleiro, que só pôde ver a bola entrar no ângulo.



João Paulo comemora o seu gol (Foto: Divulgação/Arena Independência)

Em desvantagem, a Caldense tentou pressionar em busca da igualdade no início da segunda etapa, mas encontrou muitas dificuldades para furar a marcação. A melhor chance saiu aos 14, com Kaique, que recebeu bom passe dentro da área, porém acabou sendo travado na hora do chute.

A partir de então, os visitantes apenas administraram o resultado, com uma forte marcação e bons contra-ataques, que assustavam a defesa da Veterana.

Com o triunfo, o Tombense pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta para avançar à final do Mineiro. Já a Caldense precisa vencer por dois tento de diferença para se classificar. O duelo decisivo ocorre na próxima quarta-feira, às 16h (de Brasília), também na Arena Independência.