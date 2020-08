Tombense vence a Caldense mais uma vez e avança à final do Campeonato Mineiro

Cássio Ortega e Gabriel Lima marcaram os gols da vitória do Tombense no Independência

O Tombense é o primeiro finalista do Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira, pelo jogo de de volta das semifinais da competição estadual, o Carcará venceu novamente a Caldense, pelo placar de 2 a 0, e se garantiu na decisão do torneio. Cássio Ortega e Gabriel Lima marcaram os gols.

Apesar de o mando de campo ser do time de Tombos, o duelo teve que ser realizado em Belo Horizonte, mais precisamente na Arena Independência, pois apenas os estádios da capital possuem o suporte necessário para receber o VAR.

O primeiro tempo foi de domínio do Tombense, com a Caldense não conseguindo sair do campo de defesa nos minutos iniciais. E o gol do Carcará veio aos 27 minutos. Ibson deu grande passe para Cássio Ortega, que invadiu a área e bateu por baixo do goleiro Alyson, tirando o zero do marcador.

ACABOU!! ESTAMOS NA FINAL!!! O Tombense novamente derrota a @caldenseclube, e avança à final do Campeonato Mineiro. Cássio Ortega e Gabriel Lima dão números finais ao confronto na @arenaindepa. #VaiTombense #Mineiro2020 #TOMxCAL pic.twitter.com/MxAV3IRLhS — Tombense F.C. (de 🏡) (@TTombense) August 5, 2020

Na segunda etapa, o time de Tombos ampliou a vantagem aos 34 minutos. Marquinhos recebeu em profundidade pelo lado direito e fez o cruzamento por baixo para Gabriel Lima completar para as redes, fechando o placar e garantindo a vitória. O lance foi confirmado após revisão do VAR.

Agora, o Tombense encara o vencedor do confronto entre Atlético-MG e América-MG, que disputam o jogo de volta nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), também no Independência. O Galo ganhou a partida de ida por 2 a 1. As datas das finais ainda não foram definidas.