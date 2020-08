Top 5 melhores apps para ganhar dinheiro rápido e garantido

Neste artigo, você descobrirá quais são os 5 melhores apps para ganhar dinheiro rápido e garantido. Estes são:

1) Pague Contas Celular

2) Fiverr

3) Ame Digital

4) Google Opinion Rewards

5) Freelancer

1)Pague Contas Celular: Ganhe dinheiro pagando contas de Amigos e Familiares



Ficha técnica

Lucro mensal estimado: R$ 10.000 (2000 USD)

Tempo de demanda: 30 dias

Tarefas a serem executadas: Recargas com cashback

Categoria: Finanças

Estrelas: 4,1

Usuários: 469.994

Primeiro, temos o Pague Contas Celular, app criado pela RecargaPay. Nesse sentido, estamos diante de um dos melhores apps para ganhar dinheiro rápido, pois oferece aos seus usuários a possibilidade de ganhar até R $ 3.890 reais (US $ 800) por mês por meio de sua função cashback.

O aplicativo consiste em fazer pagamentos de serviços e recargas de cartões de saldo e transporte. Nesse sentido, após a conclusão de qualquer um desses procedimentos, a ferramenta reembolsa você 5% como recompensa! Isso é ideal se você quer ganhar dinheiro na internet, já que você pode oferecer esse serviço a outras pessoas e obter esse percentual como lucro.

Por outro lado, o aplicativo é extremamente seguro e fácil de usar. Além disso, para ganhar dinheiro com isso você só precisa de um smartphone ou tablet e de uma conexão à Internet.

2)Fiverr: Gerar renda no mercado de serviços digitais

Ficha técnica

Lucro mensal estimado: R$ 3,251.70 (600 USD)

Tempo de demanda: 30 dias

Tarefas a serem executadas: Atividades de diferentes tipos

Categoria: Corporativo

Estrelas: 4,5

Usuários: 181.092

Em segundo lugar, está o Fiverr, outra excelente alternativa entre os apps para ganhar dinheiro rápido. Nesse sentido, essa ferramenta abriga uma comunidade de freelancers e empregadores, onde você pode oferecer seus serviços em 116 categorias e ganhar até R $ 3.251,70 (600 USD) por mês, e ainda mais. Tudo depende do tempo que você gasta nisso.

Fiverr é sem dúvida uma das melhores ferramentas. Na verdade, ele aparece em primeiro lugar na maioria das pesquisas, bem como em classificações de aplicativos para ganhar dinheiro na Internet. O principal motivo é seu alto nível de segurança e facilidade de uso. Além disso, você pode receber notificações sempre que uma vaga for aberta. Se você quiser saber mais sobre o Fiverr, pode consultar mais este artigo sobre os 7 melhores apps para ganhar dinheiro pelo celular.

3)Ame Digital: Sua Carteira Digital com Cashback

Ficha técnica

Lucro mensal estimado: R$ 2,982.54 (550 USD)

Tempo de demanda: 20 dias

Tarefas a serem executadas: Cashback

Categoria: Finanças

Estrelas: 4,3

Usuários: 135.985

Terceiro, temos o Ame Digital, outra alternativa espetacular para ganhar uma renda extra em casa. Nesse sentido, o aplicativo consiste em realizar compras nas lojas associadas e ganhar com cashback. Depois de fazer isso, os compradores recebem uma porcentagem do reembolso que nunca expira. Da mesma forma, com a Ame Digital é possível obter uma renda mensal de R $ 2.982,54 (550 USD).

Existem duas razões principais pelas quais Ame Digital está entre nosso ranking de apps para ganhar dinheiro rápido. O primeiro é o sistema de cashback, que é extremamente benéfico para os usuários. A segunda é a possibilidade de realizar transações financeiras com outros usuários da mesma ferramenta gratuitamente.

Se você deseja saber mais sobre este aplicativo e as possibilidades de ganhar muito dinheiro com ele, convidamos você a ler este artigo, onde explicamos como ganhar dinheiro com cashback 2020.

4) Google Opinion Rewards

Ficha técnica

Lucro mensal estimado: R$ 3,527.16 (650 USD)

Tempo de demanda: 28 dias

Tarefas a serem executadas: Responder pesquisas

Categoria: Ferramentas

Estrelas: 4,3

Usuários: 1.903.647

Em quarto lugar, existe o Google Opinion Rewards, uma ótima ferramenta para obter uma renda confortável. Na verdade, este Google app consiste em responder a uma série de pesquisas, o que permite ganhar até R $ 3.527,16 (650 USD) por mês. Também é muito amigável e fácil de usar.

O Google Opinion Rewards oferece inúmeras pesquisas relacionadas a diversos tópicos, que são atribuídas de acordo com o perfil do usuário. Portanto, ao se cadastrar no aplicativo é necessário responder a uma série de perguntas que o tornarão elegível ou não para cada questionário disponível.

É importante destacar que o aplicativo é muito popular entre os usuários do Google, devido à sua praticidade e alto nível de segurança. Sem dúvida, isso o coloca entre os melhores apps para ganhar dinheiro rápido.

5) Freelancer

Ficha técnica

Lucro mensal estimado: R$ 3,251.70 (600 USD)

Tempo de demanda: 30 dias

Tarefas a serem executadas: Recargas com cashback

Categoria: Corporativo

Estrelas: 3,4

Usuários: 47.142

Por fim, temos o Freelancer, uma ferramenta desenvolvida para reunir empregadores e freelancers (trabalhadores independentes) em um só lugar. Nesse sentido, este aplicativo se assemelha ao Fiverr na medida em que é possível oferecer todos os tipos de serviços em sua plataforma, com um lucro mensal estimado de R $ 3.251,70 (600 USD).

Sem dúvida, o Freelancer é excelente por vários motivos. Em primeiro lugar, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Você também pode ter um horário flexível que se adapte às suas necessidades. Além disso, a plataforma protege empregadores e freelancers porque atua como um mediador.

Então, o que você acha desses apps para ganhar dinheiro rápido? Nós queremos saber a sua opinião!