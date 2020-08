Tornado de fogo: Estados Unidos emitem alerta para fenômeno raro

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS na sigla em inglês) emitiu no último sábado (15) o primeiro alerta da história do órgão sobre a ocorrência de um “firenado” ou tornado de fogo, fenômeno raríssimo no qual o fogo de um incêndio florestal ocorrido no Norte da Califórnia produziu um vórtice em chamas que formou um redemoinho.

O escritório do NWS na cidade de Reno no estado de Nevada emitiu um alerta para os moradores do condado de Lassen na Califórnia, depois da formação da nuvem de chamas, classificada como pirocumulonimbus “capaz de produzir um tornado induzido pelo fogo” a partir de um incêndio nas proximidades da cidade de Loyalton.

Tornado warning issued on the #LoyaltonFire near Roberts Canyon. Heed all orders by emergency managers and responding personnel. Stay away from the fire area! — NWS Reno (@NWSReno) August 15, 2020

Alertas parecidos foram igualmente enviados a diversas comunidades vizinhas, com orientações aos moradores para que se mantivessem longe da região. Algumas pessoas compartilharam imagens do impressionante vórtice de fogo.

??CLOSE CALL. #TMFR Brush Engine 44 on scene earlier today as #LoyaltonFire jumped HWY 395 with vehicles stuck on the road. The crew provided protection and got the vehicles out of harms way. No injuries. pic.twitter.com/iDTWzXo7Y8 — Truckee Meadows Fire & Rescue (@TMFPD) August 16, 2020

Os tornados de fogo

Os tornados de fogo, ou redemoinhos de fogo, são fenômenos raros que dependem de determinadas condições para ocorrer, como a confluência de um incêndio com ventos fortes, a variação da temperatura do ar e a intensidade das chamas.

De acordo com o jornal eletrônico Severe Storms Meteorology, a maioria dos grandes tornados de fogo surgem quando estão presentes, em um incêndio florestal. correntes de ar quente ascendentes e convergentes.

Imagem do tornado de fogo feita por um morador do condado de Lassen no sábado às 21h 39m (Fonte: Morgan Fuld/Twitter – Reprodução)Fonte: Morgan Fuld/Twitter

Normalmente, esses firenados atingem alturas de 10 a 50 metros, mas duram apenas alguns segundos na maioria dos casos. No entanto, o seu alto poder de destruição é capaz de incendiar grandes espaços em pouco tempo.

O fenômeno já chegou a ocorrer no Brasil em pelo menos duas ocasiões: numa fazenda na localidade de Nova Ponte, no Alto Paranaíba em Minas Gerais, em setembro de 2018; e outra no sudoeste de Goiás entre as cidades de Santa Helena de Goiás e Maurilândia em setembro de 2019.