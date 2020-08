Torrent será apresentado na segunda e deve comandar primeiro treino no mesmo dia

O técnico Domènec Torrent será apresentado pelo Flamengo na próxima segunda-feira, às 12h30 (de Brasília), no Ninho do Urubu.

Na sequência, ele vai receber os jogadores, que folgam neste final de semana, e já deve comandar o primeiro treino no novo clube.

O treinador catalão, que fechou contrato com o clube rubro-negro até janeiro de 2022, chegará ao Rio de Janeiro na própria segunda por volta das 5h30 (de Brasília) em voo de Barcelona com conexão em Lisboa.

Torrent é o substituto de Jorge Jesus, que retornou ao Benfica, e terá o auxílio de três pessoas de confiança na comissão técnica.

Domènec Torrent, técnico do New York City FC, durante draft da MLS Getty Images

A estreia do novo treinador pelo Flamengo vai acontecer no domingo dia 9 de agosto diante do Atlético-MG, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.