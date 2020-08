Totalmente Demais – Capítulo de Sábado (22/08): Jonatas briga com Jacaré

A Globo exibe neste sábado, 22/08, mais um capítulo da novela Totalmente Demais. Confira o resumo:

Jacaré consegue entrar no Flor do Lácio e ameaça Jonatas e Eliza. Jonatas briga com Jacaré, que acaba fugindo. Germano se assusta quando Eliza diz ter visto uma menina parecida com Sofia.

Germano conta a Lili que Eliza também viu Sofia, e avisa que Jacaré está livre. Germano contrata seguranças para Eliza, Lili e Fabinho. Germano encontra Sofia, que finge ter perdido sua memória.

Totalmente Demais

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o telejornal local da Globo

Horário: 19h35