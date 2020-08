Totalmente Demais – Capítulo de Segunda-feira (17/08): Charles beija Débora

A Globo exibe nesta segunda-feira, 17/08, mais um capítulo da novela Totalmente Demais. Confira o resumo:

Charles beija Débora, e Cassandra avisa à irmã que o rapaz está interessado apenas em sua fortuna. Charles tenta convencer Cassandra de que gosta de Débora. Hugo compra o apartamento de Carolina na Barra da Tijuca.

Adele ajuda Max a fingir para seus pais que é a namorada do rapaz. Lili pede a Zé Pedro o boletim de ocorrência do acidente de Sofia, para encontrar o motorista que provocou a fatalidade. Max se revolta com a reação dos pais a seu suposto namoro com Adele.

Totalmente Demais

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o telejornal local da Globo

Horário: 19h35