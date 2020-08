Totalmente Demais – Capítulo de Segunda-feira (31/08): Fabinho termina com Cassandra

A Globo exibe nesta segunda-feira, 31/08, mais um capítulo da novela Totalmente Demais. Confira o resumo:

O sonífero colocado por Sofia na comida da família faz efeito e todos adormecem. Sofia envia a Rafael uma foto de Germano e Lili juntos.

Hugo e as filhas chegam à casa de Germano, surpreendendo Sofia. Cassandra pega uma amostra da comida feita por Sofia e pede à Débora que analise. Rafael insinua a Jonatas que Sofia pode estar aliada a Jacaré.

Fabinho termina seu relacionamento com Cassandra. Sofia e os pais visitam Eliza no Flor do Lácio. Sofia fotografa o beijo de Germano e Lili.

Totalmente Demais

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o telejornal local da Globo

Horário: 19h35