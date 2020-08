Totalmente Demais – Capítulo de Sexta-Feira (07/08): Cassandra termina com Fabinho

A Globo exibe nesta sexta-feira, 07/08, mais um capítulo da novela Totalmente Demais. Confira o resumo:

Eliza convida Gilda para morar com ela, e a mãe promete pensar. Débora acusa Cassandra de nunca ter se importado com seus sentimentos. Cassandra termina seu relacionamento com Fabinho por causa de Débora.

Gilda decide se mudar para o Rio de Janeiro com seus filhos. Carolina se despede de sua equipe e é aplaudida pelos funcionários. Lorena anuncia que é a nova diretora de redação da Totalmente Demais.

Totalmente Demais

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o telejornal local da Globo

Horário: 19h35