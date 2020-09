Totalmente Demais – Capítulo de Terça-Feira (01/09): Rafael se irrita ao ver Germano e Lili

A Globo exibe nesta terça-feira, 01/09, mais um capítulo da novela Totalmente Demais. Confira o resumo:

Lu e Max contêm Rafael, que se irrita ao ver Germano beijando Lili. Débora avisa a Cassandra que o resultado da análise da comida feita por Sofia sairá em alguns dias.

Natasha avisa a Arthur que Jojô fugiu de casa e rastreia o celular da menina. Jonatas encontra Jojô e a leva até Cida. Arthur afirma que Jojô ficará no Brasil.

Já no Uruguai, Carolina incentiva Rafael a tirar fotos com Eliza, insinuando um clima amoroso entre os dois, para deixar Arthur e Germano com ciúmes. Arthur vê as fotos de Eliza e Rafael juntos.

Totalmente Demais

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sábado, após o telejornal local da Globo

Horário: 19h35