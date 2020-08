Totalmente Demais – Capítulo de Terça-Feira (25/08): Sofia flagra Lili beijando Rafael

A Globo exibe nesta terça-feira, 25/08, mais um capítulo da novela Totalmente Demais. Confira o resumo:

Rafael não acredita na amnésia de Sofia e acaba irritando Germano. Lili pede a Germano que durma em seu quarto, para Sofia não desconfiar de que eles não estão mais juntos.

Rafael tenta convencer Lili de que há alguma coisa estranha na história contada por Sofia. Lili termina o relacionamento com Rafael, afirmando que não pode ficar com o rapaz depois do reaparecimento de Sofia. Arthur avisa a Eliza que ela fará um editorial de moda no Uruguai. Sofia flagra Lili beijando Rafael.

