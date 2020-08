'Toupeira' da NASA consegue se enterrar no solo de Marte

Após mais de 1 ano tentando perfurar a superfície de Marte, o instrumento de escavação anexado à sonda InSight Mars, da NASA, finalmente conseguiu se enterrar na areia para medir a temperatura no interior do solo do Planeta Vermelho. A novidade foi divulgada ontem (10) pelo Centro Aeroespacial Alemão (DLR).

O equipamento chamado HP³, apelidado de toupeira, agora está praticamente todo coberto de areia, ficando apenas com a tampa traseira e uma pequena parte do casco ainda de fora, conforme as informações do DLR. Com isso, ele pode obter o atrito necessário para continuar o trabalho de perfuração até atingir a profundidade de 3 metros.

A equipe responsável por operar o instrumento revelou ter averiguado uma melhora nas medições dos contatos térmico e mecânico da toupeira em comparação com os dados anteriores após ela conseguir se enterrar por completo no solo marciano.

Na imagem mais recente, o instrumento já está quase totalmente coberto de areia e no interior do solo.Fonte: Centro Aeroespacial Alemão/Reprodução

Na sequência, espera-se que o robô comece a cavar sozinho, sem precisar da ajuda do módulo principal. Dessa forma, poderá dar sequência à missão de realizar medições geofísicas em Marte, explorando a estrutura interna do planeta e o seu equilíbrio térmico na região da Elysium Planitia, onde a nave pousou em novembro de 2018.

Sessão de marteladas

Em junho, a toupeira da NASA teve que passar por uma “sessão de marteladas” para voltar a escavar o solo marciano. A equipe do DLR a tirou do trabalho para verificar o seu estado e, no retorno, ela precisou contar com essa ajuda inusitada na sequência da perfuração.

Após a manobra arriscada, os pesquisadores resolveram fazer uma raspagem ao longo da área onde o equipamento está enterrado, para conferir se o HP³ precisava de um novo empurrão. Assim, eles descobriram que a toupeira já estava praticamente toda dentro do buraco, ao contrário do esperado.



Fonte: Tecmundo