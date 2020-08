Trabalhou em 2018? Governo reabre pagamentos PIS/PASEP de até R$1.045

No país, 2,09 milhões de trabalhadores não realizaram o saque do abono salarial do PIS/Pasep 2019/2020 e, segundo a Caixa, todos terão uma nova oportunidade para resgatar o dinheiro. Um total de R$ 1,3 bilhão do benefício foi liberado novamente para saque.

De acordo com a Caixa, os trabalhadores que tinham direito a receber o abono no calendário 2019/2020 que não resgataram o valor até o dia 29 de maio de 2020, terão a chance de sacar no calendário 2020/2021, em atendimento à resolução Codefat 838, de 24 de setembro de 2019.

Para ter direito ao abono, o trabalhador precisa se enquadrar em todas as regras do programa, não ter sacado o benefício, e ter trabalhado no mínimo 30 dias em 2018, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

A Caixa informou que o saque do abono referente a 2019/2020 poderá ser feito a partir do dia 16 deste mês e seguirá o mesmo calendário de pagamento do abono salarial de 2020/2021. Nos dois casos, o abono poderá ser retirado até o dia 30 de junho de 2021.

Calendário para sacar o PIS 2019/2020

Nascidos em julho: recebem a partir de 16 de julho de 2020

Nascidos em agosto: recebem a partir de 18 de agosto de 2020

Nascidos em setembro: recebem a partir de 15 de setembro de 2020

Nascidos em outubro: recebem a partir de 14 de outubro de 2020

Nascidos em novembro: recebem a partir de 17 de novembro de 2020

Nascidos em dezembro: recebem a partir de 15 de dezembro de 2020

Nascidos em janeiro: recebem a partir de 19 de janeiro de 2020

Nascidos em fevereiro: recebem a partir de 19 de janeiro de 2021

Nascidos em março: recebem a partir de 11 de fevereiro de 2021

Nascidos em abril: recebem a partir de 11 de fevereiro de 2021

Nascidos em maio: recebem a partir de 17 de março de 2021

Nascidos em junho: recebem a partir de 17 de março de 2021

Como saber se tenho direito?

Para saber se tem direito ao abono salarial, será necessário fazer a consulta das seguintes maneiras:

PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas); 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos).