três anos depois, valeu a pena pagar R$ 821 milhões?

Foi em um dia 3 de agosto, como nesta segunda-feira, há três anos, que o PSG fez o que parecia impossível: pagou 222 milhões de euros (R$ 821 milhões na cotação da época) ao Barcelona e anunciou Neymar, até hoje a contratação mais cara da história do futebol.

No discurso, para o brasileiro, era a hora de voar sozinho, sem a companhia de Lionel Messi, para enfim conseguir um de seus objetivos, ser eleito o melhor jogador do mundo. Na prática, desde então, o craque soma título atrás de título na França, mas falta o maior deles.

De 2017 para cá, foram oito taças para o PSG, o mesmo número de derrotas em jogos com o camisa 10 em campo. Mas não é segredo que o “projeto Neymar”, encorpado com a chegada Kylian Mbappé, foi pensado para fazer a equipe de Paris ganhar enfim a Champions League.

O domínio local está longe de se repetir em nível europeu: nas duas últimas temporadas, queda nas oitavas de final. Em comum, o desfalque de Neymar. Em 2017/18, uma lesão no tornozelo o tirou do jogo de volta contra o Real Madrid, depois de derrota por 3 a 1 na ida; em 2018/19, problema no mesmo local o tirou do confronto com o Manchester United.

Em 2019/20, as oitavas já foram superadas, e com Neymar sendo decisivo para eliminar o Borussia Dortmund. Nas quartas, virá a Atalanta, com o brasileiro pronto. Chegou a hora?

Os três anos de Neymar no PSG

Títulos:

3 Ligue 1

2 Copa da França

2 Copa da Liga Francesa

1 Supercopa da França (sem Neymar, suspenso)

Números:

85 jogos

74 gols

40 assistências

Valeu a pena? Com a palavra, os especialistas:

Além do futebol…

Champions à parte, o PSG não contratou Neymar apenas pelo que ele oferece em campo. A ligação do clube com o Catar, país sede da Copa do Mundo de 2022, é uma via de mão dupla com o brasileiro, que oferece sua imagem e também tem seus ganhos engordados por isso.

Foi a partir de 2018, por exemplo, que Neymar passou a figurar, anualmente, entre os cinco atletas mais bem pagos do mundo no ranking da revista Forbes. O PSG, por outro lado, desde 2017, tem avançado entre os clubes mais ricos da Europa: segundo números da consultoria Deloitte, de 2017 a 2019, o clube foi de sétimo para quinto em termos de receitas.

No ano da chegada de Neymar, as receitas da equipe foram de 486 milhões de euros. Em 2018, o número subiu para 542 milhões de euros, até chegar a 636 milhões na última temporada. A maior parte desse valor, 57%, foi proveniente de acordos comerciais e patrocinadores.

Mas nem tudo que foi Neymar fora das quatro linhas foi positivo para o PSG. Também no último ano, o clube teve que lidar com uma grande crise depois que o brasileiro deixou claro que gostaria de deixar Paris, retornando ao Barcelona, numa das maiores novelas do mercado.

Neymar ficou e, diante dos impactos causados pela pandemia de COVID-19, parece “inviável”, nas palavras do presidente do Barcelona, imaginar um negócio que faça o brasileiro mudar de time na próxima temporada. A história, iniciada há três anos, continuará sendo escrita…

E se…

