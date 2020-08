Três meses após cirurgia bariátrica, filho de Fausto Silva surge mais magro

Três meses após passar por uma cirurgia bariátrica, João Guilherme, filho de Fausto Silva, já exibe nova silhueta. O jovem de 16 anos tem chamado a atenção com a aparência mais magra ao posar em fotos compartilhadas nas redes sociais.

Um dos cliques mais recentes que mostram a evolução da perda de peso do adolescente é um registro no qual aparece junto com os demais membros da sua família em Angra dos Reis. Nele, o rapaz aparece junto da mãe, Luciana Cardoso, do pai e também do irmão mais novo Rodrigo.

Em maio deste ano, João foi submetido a uma cirurgia bariátrica conhecida por Bypass, no qual é feito um grampeamento no estômago, que vai ajudar na redução do espaço do alimento ao chegar ao órgão, causando o aumento na produção de hormônios que dão saciedade e diminuem a sensação de fome.

O herdeiro de Fausto Silva esperou a chegada dos 16 anos, idade mínima autorizada para a cirurgia, e aproveitou a paralisação das aulas na Suíça para poder fazer o procedimento.

Em entrevista recente ao jornal Extra, Luciana contou detalhes do procedimento realizado em maio no Hospital Saha, em São Paulo. “Foi uma indicação médica. Emagrecer e prevenção de problemas médicos futuros que tinha propensão“, disse Luciana ao Extra na ocasião. Faustão, vale lembrar, passou pela mesma cirurgia, na qual eliminou 40 quilos.