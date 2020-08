Tron 3: filme com Jared Leto pode ter direção de Garth Davis

O projeto de Tron 3 pode ter encontrado um diretor. De acordo com o Deadline, Garth Davis (Lion: Uma Jornada Para Casa) está em negociações com a Disney para comandar o projeto, que deve ser estrelado por Jared Leto. O estúdio ainda não confirmou a informação.

O filme não deve ser uma sequência direta de Tron: O Legado, de 2010, mas o roteiro será uma adaptação do material feito por Jesse Wigutow (Acontece nas Melhores Famílias) e que seria utilizado na continuação do filme.

Caso seja confirmada, está será a primeira direção de Garth Davis em uma grande produçãoFonte: IMDb/Reprodução

O presidente de música e trilhas sonoras da Disney, Mitchell Leib, conversou recentemente com o podcast Light the Fuse, e afirmou que, com o Disney+, projetos como esse podem se tornar mais frequentes.

“Agora, com o Disney+, acho que há oportunidades para criar conteúdo que de outra forma não teríamos sido capazes de criar”, explicou Leib. “Então, almocei com Paul Hahn para promover um pouco de conversa inicial que estamos pensando para fazer uma sequência para Tron. E temos um ótimo roteiro, o que significa um roteiro realmente fenomenal, com o qual estamos muito entusiasmados. Considerando que não foi o momento certo para fazê-lo anos atrás, acredito que é o momento certo agora, e sinto que aprendemos muitas lições daquele último filme”.

Além disso, Leib também comentou sobre a possibilidade de ter Daft Punk para a trilha sonora novamente.

“A primeira coisa certa a fazer é tentar trazer Daft Punk se eles quiserem”, continuou Leib. “E a resposta é que eles estão sempre abertos a tudo e qualquer coisa, mas você tem que aceitar como vem e ver o que as circunstâncias oferecem. Muitas coisas precisam se encaixar nos lugares certos, mas certamente, há uma mente aberta para isso”.