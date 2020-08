Trump inaugura conta no Triller, concorrente do TikTok

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inaugurou o seu perfil oficial na rede social Triller. Ainda desconhecido de boa parte do público, o serviço é uma plataforma de postagem de vídeos de curta duração, expressão de criatividade e com alto uso de filtros e música de fundo — ou seja, um concorrente direto do TikTok.

O perfil de Trump por enquanto tem apenas um vídeo, publicado na última sexta-feira (14). O clipe é diretamente relacionado à campanha de reeleição do Republicano e inclui áudios do político e empresário falando que é “um profissional em tecnologia” e que “ninguém consegue fazer isso que nem eu”.

A postagem já acumula mais de 6 milhões de visualizações no Triller. O app já tem parceria com várias gravadoras e plataformas de streaming, além de contas verificadas de celebridades como Chance the Rapper e Charli D’Amelio, considerada a maior influenciadora do TikTok.

A publicação de Trump é considerada um sucesso em uma rede social ainda pouco divulgada.Fonte: Triller

A publicação de Trump não é vista somente como mais um ato da campanha eleitoral. Afinal, ele está promovendo um concorrente direto de uma plataforma que foi oficialmente proibida pelo governo dos Estados Unidos. A desenvolvedora chinesa ByteDance tem algumas semanas para negociar as operações locais ou globais do serviço para não ser banida no país. A Microsoft é a principal interessada na aquisição.

Além do Triller, há outro serviço de vídeos de curta duração que pode ganhar espaço com a crise política: o Byte, lançado por desenvolvedores que trabalharam no Vine, o app pioneiro de postagens nesse formato que foi descontinuado em 2017.