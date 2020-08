Truques de motivação para você estudar mais e melhor

Para passar de ano, terminar a faculdade, ter nota alta no ENEM, ser aprovado no concurso, enfim, para qualquer finalidade é preciso de dedicação e motivação para estudar.

Sabemos o quão difícil é conseguir se organizar. Mas, muitas vezes, a solução está em pequenas mudanças que fazemos em nossa rotina.

Selecionamos truques simples, porém com potencial incrível para motivar você nos estudos!

1. Encontre o local de estudo perfeito

Na faculdade, muitas vezes estudei em uma cadeira confortável no saguão de um prédio pouco usado. Eu estava confortável, havia o mínimo de distrações e estava em um lugar que me encorajou a fazer meu trabalho. No colégio, eu adorava estudar fora de nosso quintal. Gostei de poder sair e tomar um pouco de ar fresco depois de ficar preso na escola o dia todo.

Escolha um local que você absolutamente ame. Talvez seja em uma cadeira favorita ou deitado fora em uma rede. Talvez você até crie um espaço aconchegante no canto do seu quarto. Onde quer que esteja, faça dele o seu espaço de estudo designado e use-o apenas para estudar. Quanto mais você gosta de estar lá, melhor; você ficará motivado a estudar para que possa ir para o seu lugar preferido!

Como o ambiente de estudo afeta sua produtividade

2. Apenas comece

Sem desculpas. Apenas sente-se e comece a estudar. Freqüentemente, a parte mais difícil é começar, então se você simplesmente se sentar e começar, pode entrar em um ritmo. Se você acha que essa dica pode funcionar para você, vá estudar. Literalmente agora – pare de ler este artigo e vá estudar!

3. Comece com algo fácil

Estudar é difícil. Também pode ser chato. É exatamente por isso que você não quer fazer isso. Comece repassando termos que você já conhece bem ou concluindo uma tarefa de estudo que seja fácil ou mesmo estúpida, como organizar seus cartões de anotações. Essas tarefas mais simples podem lhe dar o impulso necessário para continuar. Isso também pode lhe dar confiança, se você estiver adiando os estudos porque acha que não sabe de nada.

4. Lembre-se do por que estuda

Pense por que você precisa estudar e por que deseja ter um bom desempenho no curso. Você precisa passar para se formar? Este curso está na área que você deseja ingressar? Você ama o material, embora seja difícil? Você quer deixar sua família orgulhosa? Quer provar a si mesmo que pode fazer isso?

Seja qual for o seu porquê, continue voltando a isso sempre que não tiver vontade de estudar. Pode ajudar postar isso em algum lugar onde você verá com frequência.

E então, será que essas dicas de motivação funcionariam para você?

