Tuca Andrada detona deputada com Covid-19 que apoia ozônio no reto

O ator Tuca Andrada não perdeu a oportunidade para uma alfinetada na deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF), que na última terça-feira (11) revelou ter sido diagnosticada com covid-19. Ela foi a responsável pelo projeto de lei que autoriza a ozonioterapia para casos da doença.

Na prática da terapia, o médico aplica uma mistura de oxigênio e ozônio por diversas vias, sem a comprovação da sua eficácia em casos do coronavírus. A notícia deixou o galã eufórico. No Instagram, ele compartilhou uma imagem de Paula e o texto: “Ozônio nela. Deputada bolsonarista que assinou projeto defendendo ozônio no reto está internada com covid-19”.

Na legenda da publicação, Tuca Andrada não escondeu a satisfação. “Eu não quero rir. Eu não quero rir. Eu não quero rir. Eu juro que eu sou uma pessoa boa. Eu não quero rir. É pecado. Eu não quero rir”, repetiu diversas vezes.

Nos comentários, internautas se dividiram em constatações e piadas contra a parlamentar. “Não sei o que dizer, cada dia estou vendo esse povo que prega o negacionismo sendo infectado”, ressaltou um. “Espero que ela já esteja cheia de ozônio no rabo”, desejou mais um.

“Ozônio no reto, uma cápsula de cloroquina e uma halls preta. E manda ela pra casa curar a gripezinha”, debochou um terceiro. “Agora é a hora de comprovar que tem eficácia!”, afirmou outra surpreendida com a notícia.

Confira: