Tuca Andrada faz críticas ácidas a Jair Bolsonaro, primeira-dama e Flordelis

Tuca Andrada é bem ativo nas redes sociais e é uma daquelas pessoas que não tem medo de sustentar suas opiniões e condutas na plataforma. O ator, inclusive, usa seu perfil — de certo modo — como um palco de críticas políticas atuais.

No seu Instagram, Tuca fez uma série de posts criticando assuntos recentes, como por exemplo a maneira de Jair Bolsonaro de lidar com a pandemia do novo coronavírus. Refletindo os expressivos números de infecções e mortes, o artista disparou: “Ele zomba de todos nós. Ele é perverso. Ele não”.

Agora citando a investigação fiscal envolvendo Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, e o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o famoso alfinetou o presidente com a pergunta que o fez acusar um repórter de agressão: “Presidente Bolsonaro, porque sua esposa Michelle recbeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz?”. E prosseguiu com um trocadilho: “Religião do presidente e da primeira dama? A Seita Cheque”.

Tuca Andrada também desferiu suas provocações à Flordelis, acusada de assassinar o marido, com um poster fictício: “Palestra do ano: como colocar seu marido nos braços de Jesus”. E numa foto da pastora com Michelle, veio com a seguinte piada que virou meme: “Nova dupla sertaneja: Cheque e Mate”.

Tuca refletiu na legenda de uma das publicações, citando o fato de que Flordelis apoiava Bolsonaro publicamente, na campanha presidencial: “Advinhem em quem essa cidadã de bem votou”. O ator Mouhamed Harfouch deixou seu breve comentário: “Ah a hipocrisia, os cidadãos de bem”.

Confira: