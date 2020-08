Tudo aberto no Paulistão, Grêmio na final do Gauchão e Atlético-MG de Sampaoli na decisão do Mineiro

QUINTOU!

O mundo do esporte está retornando… Então chega mais para saber tudo que está acontecendo aqui no ESPN.com.br.

Tudo em aberto no Paulistão. Corinthians e Palmeiras empataram em 0 a 0 e agora decidem o título no Allianz Parque, no sábado. Quem leva?

Já o Grêmio está na decisão do Gaúcho. O Tricolor venceu o Internacional por 2 a 0 e enfrenta o Caxias em dois jogos decisivos. Everton “Cebolinha” confirmou que está a detalhes do Benfica.

O Atlético-MG está na final do Mineiro. A equipe de Sampaoli bateu o América-MG e enfrenta a Tombense na grande decisão.

“Não nasci gremista, mas vou levar para o resto da minha vida”, Everton “Cebolinha” após o título do 2º turno Gaúcho, em possível despedida do Grêmio

play 0:12 Via Instagram @kingryang | ‘Estou me preparando para a guerra’, escreveu Ryan Garcia em suas redes sociais

Em 1983, nascia Robin van Persie. O ex-atacante fez história no futebol. Atuou com muito destaque por Arsenal e Manchester United. Na carreira, foram 696 jogos e 332 gols.

Robin van Persie e Sir Alex Ferguson comemoram o título da Premier League da temporada 2012/2013 Getty Images

Ainda não decorou a programação provisória? Todos os programas direto de casa!

11h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

12h00 – ESPN Brasil – BB Debate

18h00 – ESPN Brasil – Futebol na Veia

20h00 – ESPN Brasil – SportsCenter

