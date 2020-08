‘Tudo que era a proposta até aquele momento, foi conseguido’

Convidado do programa “Aqui Com Benja!”, do Fox Sports, neste sábado, o técnico Abel Braga desabafou sobre o seu último período como técnico do Flamengo, no primeiro semestre de 2019, precedendo Jorge Jesus.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“Acho que houve um pouco de exagero, porque sou muito cético em relação às críticas. Tudo que era a proposta até aquele momento, o que o Flamengo queria, foi conseguido. Com 11 dias de treinamento, ganhamos uma Florida Cup, jogando contra o Ajax. Ganhamos a Taça Rio e o Carioca, classificamos em primeiro na fase de grupos da Libertadores, fato que não acontecia há 11 anos. Eu só tenho elogios ao Flamengo, cito como clube exemplo, mas não posso achar ou dizer aquilo que você quer que eu diga, a minha opinião”, disse Abel.

Uma das críticas sofridas pelo treinador foi relacionada a uma derrota fora de casa contra o Internacional, no Beira-Rio, na segunda rodada do Brasileiro de 2019, onde ele disse que perder ali para o Inter era “normal”.

“É maratona, segunda rodada. Chegar aqui e perder para o Inter não é o que nós queríamos, se não dá para ganhar, é tentar não perder. Mas é um resultado normal, assim como seria se tivéssemos vencido. Mas nunca temos que reclamar, primeiro que adversário tem valor e segundo que erramos um pouco a mais da conta”, analisou.

“O que eu queria fazer entender é, até pelo histórico, o Flamengo normalmente não tem sido muito feliz nos jogos em Porto Alegre, contra o Inter. Eu coloquei, mas talvez ali, eu não deveria ter falado. Perder para o Inter em Porto Alegre não é normal? Mas o torcedor do Flamengo não gosta disso realmente. Agora, eu ter dito, a pergunta foi feita tipo: ‘Se sentiu bem, o que sentiu ao chegar no Beira-Rio, local onde você é adorado? ’. Não tem como, eu achei, continuo achando e vou dizer isso até morrer: o Beira-Rio é um estádio mais bonito que o Maracanã. Eu fiz esse comentário, é o estádio mais bonito do Brasil, é um negócio, a arquitetura é linda demais. Eu acho isso e vou ter que falar que é o Maracanã, porque é Flamengo? Não. É a minha opinião, pô. Perdemos um jogo teoricamente injusto, eu coloquei aquilo: perder ali é normal. Você não acha? O Corinthians ganhar ou perder para o Palmeiras, é normal. Poderia não ter dito? Está bem, mas no fundo você sabe que é normal. Tem coisas que pela paixão do torcedor, eu poderia ter falado de forma diferente ou não ter falado, mas sobre o estádio, para mim, é o estádio (Beira-Rio) mais bonito do país, acabou”, completou.