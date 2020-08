Túlio Gadêlha deve desistir de concorrer à prefeitura do Recife

Carlos Lupi, do PDT, em nome da aliança com o PSB, colocou a pá de cal que faltava nas expectativas do deputado Federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) para a sua candidatura à prefeitura de Recife. O parlamentar trabalhava nos bastidores a oficialização para a sua nova empreitada política.

Segundo informações da revista Veja, o cacique da sigla de Ciro Gomes não disfarça ou esconde os elogios a João Campos, um dos pré-candidatos ao comando da capital de Pernambuco. As eleições municipais estão marcadas para outubro.

Desde o início do ano, o namorado de Fátima Bernardes tem perdido força dentro do PDT. Em março, uma reunião entre os parlamentares do PDT contou com muita discussão, lágrimas e uma decisão inesperada de Túlio Gadêlha.

De acordo com a revista IstoÉ, a reunião foi feita para a eleição interna de novas lideranças da legenda no Legislativo. Túlio, um dos favoritos, saiu da disputa com direito a choro nos bastidores.

Wolney Queiroz, deputado federal por Pernambuco, foi eleito o líder da sigla por votação unânime. Neste ano, a liderança da minoria deve ficar com o PDT e, no princípio da votação, um impasse dominou as discussões.

Segundo apuração feita pelo jornal O Estado de S. Paulo, Túlio tinha preparado um apoio para a eleição, mas o deputado André Figueiredo (PDT-PE) entrou na disputa na parte final e ele perdeu os votos.