Túlio Gadêlha passa por apuros em casa e mostra resultado

Túlio Gadêlha atualmente é deputado federal por Pernambuco e também é conhecido pelo namoro com Fátima Bernardes. No entanto, nenhuma dessas duas coisas foi protagonista dessa pauta, e sim algo bem mais individual.

O político, que costuma ser ativo em seu Instagram, apareceu na ferramenta de Stories na madrugada de quinta-feira (29) e surpreendeu ao mostrar o seu quarto alagado, fazendo com que ele precisasse improvisar uma solução do problema.

Túlio foi filmado agachado, tentando remover todo aquele aguaceiro com a ajuda de um balde e um pano para absorver. “Cheguei em casa e encontrei meu quarto alagado. Quando a parada congela aí [no ar condicionado] começa a pingar. Vida real, né velho?“, disse nas imagens.

Por ter compartilhado na parte onde os registros somem — em sua maioria — em 24 horas, o vídeo do político não recebeu comentários. Em recente publicação na parte aberta, o famoso falou de Fátima Bernardes: “Saudade de estar abraçadinho assim, na sombra dos Cobogós do Cais do Sertão“.

Vale citar que Túlio Gadêlha recentemente confirmou sua pré-candidatura à Prefeitura de Recife. “Está na hora de oferecermos um projeto alternativo para nossa cidade, construído coletivamente, apresentando uma plataforma de gestão inteligente, mais democrática e sustentável“, disse o político em comunicado.

Confira: