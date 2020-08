TV NC: Após MP expirar, Caixa diz que vai manter o saque de R$ 1.045 do FGTS

Atenção, trabalhadores. A Caixa Econômica Federal (CEF) confirmou que o calendário do saque emergencial de R$1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será mantido, sem nenhuma alteração.

A questão precisou ser esclarecida, uma vez que a medida provisória (MP) que garantia os saques do FGTS caducou na última terça-feira, 04 de agosto.

Após o Senado realizar alterações na MP e estender possibilidades de saque, o governo Jair Bolsonaro fez um acordo com membros do legislativo para não votá-la. Em contrapartida, o governo se comprometeu a enviar ao Congresso um projeto de lei para ser votado na próxima semana, para garantir os pagamentos.

A Caixa disse em nota que o cronograma “está mantido no princípio constitucional da Segurança Jurídica”.

A metade dos lotes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), no valor de R$1.045, já foi depositado. Os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio ou junho já poderão acessar o dinheiro. Se for suspenso agora, os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro não receberão os R$1.045.

“O governo precisa trabalhar rapidamente para fazer essa aprovação [do projeto de lei]. Infelizmente, esse foi um problema criado pelo próprio governo. Nós fizemos de tudo para votar o texto hoje. Isso prejudica quem precisa do dinheiro”, disse van Hattem.

De acordo com o líder do governo, Vitor Hugo (PSL-GO), as mudanças no texto feitas pelo Senado causariam um impacto de até R$ 120 bilhões em saques do FGTS.

CAIXA já pagou 6 lotes do FGTS de até R$1.045; Até setembro, fará mais 6 depósitos

Você Pode Gostar Também:

A metade dos lotes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), na modalidade emergencial, já foi depositado. Os trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio ou junho já poderão acessar o dinheiro.

Somente quem nasceu em janeiro poderá efetuar o saque em espécie. No próximo sábado, dia 08 de agosto, a liberação de saque em espécie será para quem é nascido no mês de fevereiro.

Os beneficiários terão o valor disponível em conta poupança social da Caixa. Ele poderá ser usado em pagamento de boletos ou compras pelo cartão de débito virtual e QR Code.

Quem não quiser receber o saque emergencial deve avisar com dez dias de antecedência.

O saque emergencial do FGTS foi criado para para ajudar os trabalhadores durante pandemia do novo coronavírus e tem o limite de R$ 1.045, que pode ser de conta ativa ou inativa.

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em novembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência

25 de julho: nascidos em janeiro

8 de agosto: nascidos em fevereiro

22 de agosto: nascidos em março

5 de setembro: nascidos em abril

19 de setembro: nascidos em maio

3 de outubro: nascidos em junho

17 de outubro: nascidos em julho

17 de outubro: nascidos em agosto

31 de outubro: nascidos em setembro

31 de outubro: nascidos em outubro

14 de novembro: nascidos em novembro

14 de novembro: nascidos em dezembro

Veja também: Governo vai pagar 2 salários para ESTES trabalhadores do FGTS e PIS/PASEP