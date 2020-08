TV NC: Auxílio de R$600: Começa saque da 5ª parcela do benefício

Quem está cadastrado e preenche os requisitos para recebimento do auxílio emergencial não poderá acumular e realizar dois saques. Recebe apenas o que for de maior valor.

Nesta terça-feira, 18 de agosto, começa o saque da 5ª parcela do auxílio emergencial de R$600 (com possibilidade de chegar a até R$1.200) para os beneficiários do Bolsa Família que têm o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 1.

Nesta terça (18) não há pagamento de nenhum valor para quem não é do Bolsa Família. Quem está cadastrado e preenche os requisitos para recebimento do auxílio emergencial não poderá acumular e realizar dois saques. Recebe apenas o que for de maior valor.

O saque é liberado a cada dia a um novo grupo dos inscritos no Bolsa Família, de acordo com o último número do NIS:

Calendário da 5ª parcela para beneficiários do Bolsa

18 de agosto : NIS terminado em 1

: NIS terminado em 1 19 de agosto : NIS terminado em 2

: NIS terminado em 2 20 de agosto : NIS terminado em 3

: NIS terminado em 3 21 de agosto : NIS terminado em 4

: NIS terminado em 4 24 de agosto : NIS terminado em 5

: NIS terminado em 5 25 de agosto : NIS terminado em 6

: NIS terminado em 6 26 de agosto : NIS terminado em 7

: NIS terminado em 7 27 de agosto : NIS terminado em 8

: NIS terminado em 8 28 de agosto : NIS terminado em 9

: NIS terminado em 9 31 de agosto: NIS terminado em 0

5ª parcela

Os beneficiários que se inscreveram pelo aplicativo ou site e nascidos em janeiro começam a receber a 5ª parcela a partir do dia 28 de agosto.

Os beneficiários que não recebem do Bolsa Família, receberão o recurso por depósito em poupança digital pelo aplicativo Caixa Tem. Inicialmente, o dinheiro só pode ser usado para pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual, e só em um segundo momento o recurso é liberado para saques e transferências.

Atualmente, o governo estuda criar mais parcelas do benefício com um valor reduzido. Porém, ainda não há nada concreto sobre a extensão. Apenas os cinco pagamentos estão garantidos.

Quem recebeu 1ª parcela em abril

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 28/ago 19/set Fevereiro 02/set 22/set Março 04/set 29/set Abril 09/set 1º/out Maio 11/set 03/out Junho 16/set 06/out Julho 18/set 08/out Agosto 23/set 13/out Setembro 25/set 15/out Outubro 28/set 20/out Novembro 28/set 22/out Dezembro 30/set 27/out

Quem recebeu a 1ª parcela em maio

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 9/out 29/out Fevereiro 9/out 29/out Março 16/out 3/nov Abril 16/out 3/nov Maio 23/out 10/nov Junho 23/out 10/nov Julho 30/out 12/nov Agosto 30/out 12/nov Setembro 6/nov 17/nov Outubro 6/nov 17/nov Novembro 13/nov 19/nov Dezembro 13/nov 19/nov

Quem recebeu a 1ª parcela em junho, julho ou agosto

Mês de aniversário Depósito Saques Janeiro 16/nov 26/nov Fevereiro 16/nov 26/nov Março 18/nov 1º/dez Abril 18/nov 1º/dez Maio 20/nov 3/dez Junho 20/nov 3/dez Julho 23/nov 8/dez Agosto 23/nov 8/dez Setembro 27/nov 10/dez Outubro 27/nov 10/dez Novembro 30/nov 15/dez Dezembro 30/nov 15/dez

