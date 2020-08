TV NC: Auxílio de R$600 foi pago IRREGULARMENTE para quase 700 mil servidores

Mais de 680 mil servidores públicos receberam o auxílio emergencial de R$ 600 irregularmente, segundo informações da Globo News. A informação foi revelada na noite da última quinta-feira, 13 de agosto, durante a “Edição das 18h” da emissora de TV por assinatura.

Esses milhares de servidores públicos que receberam o benefício criado para os trabalhadores mais vulneráveis causaram prejuízo aos cofres públicos de quase 1 bilhão de reais. Mesmo com os recentes alertas que a Controladoria-Geral da União deu sobre fraudes, o número de beneficiários irregulares continua crescendo.

A repórter Nathalia Toledo, da Globo News, que deu a informação, acrescentou que o número de fraudes está crescendo em ritmo acelerado. “A última apuração que a gente tinha notícia da Controladoria-Geral da União era de pouco mais de pouco mais de 270 milhões de reais pagos para quem não tem direito ao auxílio emergencial. Um mês depois, entrando nessa conta a folha de pagamento de junho e até 19 de julho – nem conta o mês passado inteiro -, esse valor mais que triplicou”, revelou a repórter.

De acordo com a repórter, o prejuízo aos cofres públicos atualmente é de mais de 980 milhões de reais. O número trata apenas de servidores públicos e não engloba outros brasileiros que não são do funcionalismo e recebem o auxílio indevidamente. Os mais de 680 mil servidores são das três esferas do poder, federal, estadual e municipal.

Segundo a Controladoria-Geral da União, na lista dos mais de 680 mil servidores que ainda estão recebendo irregularmente, há mais de 14 mil servidores federais, entre aposentados e pensionistas, 52 mil militares e 950 empresas estatais. Somando servidores públicos, municipais e estaduais, são mais de 613 mil, ativos, inativos e pensionistas.

Auxílio emergencial de R$600 é pago para 4 grupos nesta sexta, 14

Nesta sexta-feira, 14 de agosto, a Caixa Econômica Federal realiza o depósito de um novo lote do auxílio emergencial de R$600 (podendo chegar a até R$1.200). De acordo com o banco, os nascidos em agosto receberão por meio da poupança digital a 4ª, a 3ª, a 2ª ou a 1ª parcela, conforme a data em que tiveram o benefício aprovado.

O pagamento desta sexta-feira, 14 de agosto, também será válido para quem nasceu em junho e entrou no calendário nas seguintes situações:

Quem contestou a negativa do auxílio entre 24 de abril e 19 de junho e teve o cadastro aprovado recentemente

Quem já tinha recebido parcelas do auxílio, mas teve o pagamento bloqueado em julho após reanálise cadastral

Os beneficiários que tiveram o depósito de uma nova parcela do benefício hoje só poderão movimentar a poupança por meio do aplicativo Caixa Tem. A ferramenta permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual.

De acordo com o calendário oficial, os saques e transferências serão liberados a partir de amanhã, 13 de agosto para o público geral e entre 8 e 13 de agosto para os que recebem atrasado no calendário de novos aprovados ou desbloqueados.

Veja também: FGTS: Saque adicional de até R$2.900 do FGTS é liberado em agosto; veja quem recebe