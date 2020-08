TV NC: Exército Brasileiro divulga EDITAL com 412 vagas com salários de até R$ 10.887,56

Saiu o edital. O Exército Brasileiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo para o preenchimento de nada menos que 412 vagas temporárias. Do quantitativo de vagas, 19 são para início imediato e 393 para formação de cadastro reserva.

As vagas são oferecidas para candidatos de ensino técnico e superior, em diversos cargos:

Engenheiro Eletricista – 1 vaga + CR

Técnico de nível superior (Processos e Riscos, Informática, Tecnólogo/Informática) – 3 vagas + CR

Analista Ambiental (Engenharia, Direito, Agronomia) – 1 vaga + CR

Contador – CR

Desenhista – CR

Geólogo – CR

Engenheiro Mecânico – 1 vaga

Programador PHP – 1 vaga

Administrador – CR

Agente Administrativo – CR

Analista de Sistemas (Suporte) – CR

Engenheiro Civil – 5 vagas + CR

Arquiteto – 4 vagas + CR

Analista de Sistemas (Programação, Requisitos/Teste, Web designer, DBA, Programador PHP) – 3 vagas + CR

Técnico Administrativo – CR

Técnico em Edificações – CR

A jornada de trabalho dos profissionais, para todos os cargos, será de 40 horas semanais. O salário varia entre R$ 3.419,97 e R$ 10.887,56, de acordo com o cargo do candidato. A contratação será realizada por tempo indeterminado.

Inscrição Exército 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 12 de agosto. As inscrições serão realizadas por meio do portal do DEC com o preenchimento de um formulário dados pessoais e profissionais. A taxa de inscrição custa R$45,00, com possibilidade de isenção.

Após o preenchimento, candidato deverá enviar a documentação completa para comprovar as informações prestadas na inscrição por SEDEX ou entregá-la pessoalmente, para passar pela fase de Análise e Validação.

Etapas

Os candidatos do concurso vão ser avaliados por meio de prova de títulos e avaliação de experiências profissionais:

Especializações

Mestrado

Doutorado

Experiência profissional

Cursos extracurriculares

Cursos técnicos

Trabalhos de campo

A pontuação máxima é de acordo com o título apresentado pelo candidato. Para algumas funções, é exigido um período de experiência mínimo na função.