Twitter lança controle de comentários para tweets

O Twitter criou um controle de respostas para tweets com novas opções de privacidade. Testada em maio deste ano, a funcionalidade permite que o usuário escolha se as publicações podem ser respondidas por qualquer pessoa, por perfis seguidos ou por arrobas mencionadas.

A medida tem como propósito evitar que conversas importantes sejam impactadas por trolls ou ondas de pessoas mal-intencionadas. Segundo a diretora de gerenciamento de produto Suzanne Xie, essa ferramenta está permitindo conversas públicas, mas somente entre pessoas que querem ou podem interagir, expandindo a usabilidade do serviço.

“Começando hoje, todos poderão escolher entre as opções de interação para que respostas não procuradas não entrem no caminho de conversas relevantes”, informou Xie. Da mesma forma, a ferramenta contribui para diminuir a toxicidade da plataforma e a torna mais segura contra ódio e comentários indesejados.

(Fonte: Twitter/Reprodução)

Para conferir, basta ir para o campo de texto do tweet e, antes de publicar, escolher uma das três opções. Estão disponíveis “Todos”, que é a configuração padrão, com a qual qualquer perfil pode interagir, “Pessoas que você segue” e “Somente pessoas que você menciona”. Na última alternativa, é possível fazer tweets livres de qualquer comentário.

Além disso, os posts com respostas controladas terão um aviso para os leitores e um ícone de resposta acinzentado. Ainda assim, usuários impedidos de comentar poderão curtir e retweetar com comentários para contribuir com o diálogo em seus próprios perfis.

Enriquecimento do conteúdo

Para conferir a eficiência da ferramenta e os impactos dela na utilização do Twitter, a rede social realizou uma pesquisa de hábitos entre os usuários. Como resultado, o levantamento apontou que pessoas entendem que as respostas são limitadas, e isso não só as leva para o tweet original como também para os comentários.

Opções de controle de conversas criam novas possibilidades para conteúdo na plataforma.Fonte: Twitter/Reprodução

A ferramenta ainda permite que opiniões divergentes se manifestem de outras formas, como o retweet com comentário. Segundo a plataforma, “Diversas vezes vimos mais curtidas e visualizações em um retweet com comentário do que no tweet original, mesmo que seu autor tenha mais seguidores”.

A partir da coleta de dados, o Twitter entendeu que as configurações de interação podem gerar conversas sobre assuntos mais delicados e polêmicos entre figuras famosas da rede ou usuários comuns. “Aquelas [pessoas] com muitos seguidores usam as configurações para compartilhar mais seus sentimentos, opiniões e novidades pessoais”, finalizou.