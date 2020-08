Uber Eats Deverá Reforçar Proteção dos Entregadores Contra a Covid-19

Auxílio Financeiro

Além disso, a sentença concedeu 3 dias de prazo para que a Uber garanta assistência financeira aos entregadores afastados por infecção pela covid-19.

Esta assistência durarándurante todo o período de isolamento ou internação recomendados pelo médico responsável.

Atualmente, o auxílio concedido pela empresa abrange o período de 14 dias.

Outrossim, receberão o auxílio também os motoristas que fazem parte do grupo de risco (maiores de 60 anos, portadores de doenças crônicas, imunocomprometidos e gestantes), bem como os motoristas que morem com crianças pequenas, idosos, pessoas com deficiência ou doenças crônicas.

Com efeito, ambos os grupos precisam se afastar do trabalho em razão da pandemia.

Diante da decisão, a Uber tem 5 dias para garantir o auxílio a esses trabalhadores.

Neste sentido, a manutenção do fornecimento do auxilio é obrigatória até que SP passe a se enquadrar na faixa azul de risco.

Por fim, a sentença estabelece também que a empresa tem 2 dias para atender os parâmetros do ministério da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal de Saúde de SP.

Outrossim, sobre as recomendações do próprio MPT sobre saúde e segurança do trabalho.

Todavia, caso a Uber não cumpra as determinações dentro dos prazos, incidirá multa diária de R$1 mil por determinação descumprida.