Uber Eats vai usar PIN para evitar ‘golpe dos 10 minutos’

Agora, quem entrega comida pelo aplicativo Uber Eats vai ter que inserir um código PIN fornecido pelo cliente para finalizar o pedido e, assim, receber pelo delivery. A novidade foi a forma de a empresa acabar com o chamado “golpe dos dez minutos”, no qual o entregador não entra em contato com o cliente, espera passar os dez minutos e então, dá o pedido como cancelado, alegando não ter achado quem fez o pedido e ficando tanto com a remuneração da plataforma como com a comida.

A senha que terá que ser inserida corresponde aos últimos quatro números do celular no qual o pedido foi feito. Segundo informou o Uber Eats em email para sua base de clientes, nem todos os pedidos vão requerer o PIN para serem encerrados. O entregador só receberá pela entrega quando finalizar o delivery inserindo em seu próprio celular os quatro números informados pelo cliente.

Clientes Uber Eats estão recebendo esta mensagem com instruções de como usar o PIN para finalizar pedidos na plataforma.Fonte: Uber Eats/Reprodução

“Para aumentar a segurança e garantir que o seu pedido foi entregue corretamente, alguns pedidos poderão pedir o uso de um PIN para que possam ser finalizados. […] Use o código xxxx para confirmar a entrega; informe o código ao entregador parceiro quando ele chegar”.

PIN para habilitar corridas

O uso de um código para verificar transações não é novidade para a plataforma: em janeiro, a empresa anunciou o lançamento de um sistema semelhante para proteger passageiros que solicitassem um carro pelo aplicativo.

O sistema, lançado primeiramente nos EUA e no Canadá, veio depois que uma passageira americana, Samantha Josephson, solicitou uma corrida e foi assassinada depois de entrar no carro errado, em março de 2019.

Agora, ao solicitar a viagem, o passageiro recebe um código com quatro dígitos, que deve ser informado ao motorista, antes de o cliente entrar no carro. Somente a inserção do PIN pode habilitar a corrida.