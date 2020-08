Uber lança plano de assinatura no Brasil por R$ 25

A Uber lança nesta terça-feira (11) no Brasil um novo plano de assinaturas para os usuários. Trata-se do Uber Pass, que garante benefícios para quem utiliza com frequência todos os serviços oferecidos pelo ecossistema da plataforma.

De forma resumida, o passe inclui descontos e outras vantagens em todas as ações de “intermediação digital” da Uber — ou seja, transporte de pessoas, delivery de alimentos e realização de compras variadas.

Os benefícios do Uber Pass incluem descontos e outras vantagens.Fonte: Uber

Quem fizer a assinatura nos próximos 30 dias ganha um mês grátis para experimentar o plano e 10% de desconto em um pedido do Uber Eats. É possível fazer o pagamento no cartão, pela carteira digital do próprio aplicativo ou até com dinheiro, fazendo uma transferência bancária.

Após o período de teste, o Uber Pass passa a custar R$ 24,99 mensais e inclui os seguintes benefícios:

Entrega grátis em todos os pedidos de Uber Eats de mais de R$ 30;

Entrega grátis em todos os pedidos de Cornershop de mais de R$ 100;

10% de desconto em todas as viagens de UberX, em qualquer cidade do país;

Atendimento preferencial nos canais de suporte.

Recentemente, além do UberX (transporte por aplicativo, que agora inclui até táxis) e Uber Eats (delivery de alimentação), a empresa integrou aos seus serviços a startup Cornershop, que realiza entregas de supermercados com base em uma lista feito pelo consumidor. O serviço chegou em julho deste ano em algumas cidades brasileiras.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a receita gerada pela entrega de alimentos cresceu bastante, mas a empresa ainda apresenta prejuízos.

Mais informações sobre o Uber Pass podem ser encontrados no próprio aplicativo da companhia.