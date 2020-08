Uber oferece tarifas mais baratas fora do horário de pico no Rio

No último sábado (1º), a Uber anunciou o lançamento de uma nova funcionalidade para solicitar corridas mais baratas. Intitulada “Uber Promo”, a novidade chega primeiro à cidade do Rio de Janeiro, oferecendo descontos para a realização de viagens em horários de menor demanda.

De acordo com a companhia, o objetivo ao lançar esta tarifa promocional é evitar aglomerações durante os horários de pico na capital fluminense, em meio à pandemia do novo coronavírus. Assim, ela incentiva as pessoas a buscarem horários alternativos para sair de casa, podendo ainda economizar ao utilizar o serviço.

Vale lembrar que a Uber já tinha adotado outras medidas para tentar evitar o contágio da covid-19, como a suspensão temporária da modalidade Uber Juntos, que permite realizar viagens compartilhadas, e o lançamento do serviço de entrega de compras de supermercado e da opção Uber Flash, oferecendo o serviço de entrega de documentos e artigos pessoais.

A tarifa promocional pode ser utilizada nos horários de menor demanda, a princípio somente no Rio de Janeiro.Fonte: Freepik

A empresa também passou a oferecer algumas novidades para os profissionais que lidam diretamente com o combate ao novo coronavírus. Além de descontos no valor de até R$ 20, há ainda corridas gratuitas, disponibilizadas por meio do Uber Medics, nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Recentemente, ela também adicionou a categoria de táxi na capital paulista.

Como funciona

O Uber Promo está disponível nas viagens oferecidas pelos motoristas da modalidade UberX, no app para Android e iOS, permitindo aos passageiros aproveitar todas as vantagens encontradas nesta opção.

Para usar o desconto, basta selecionar a alternativa Uber Promo na hora de solicitar uma corrida pelo app da plataforma, lembrando que ela só está disponível no Rio de Janeiro e fora do horário de pico.

O valor do desconto não foi informado pela empresa, que também não comentou sobre o lançamento da opção em outras cidades.