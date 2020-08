Uefa cria novas regras de viagem entre países que podem gerar até W.O. na Champions League

Os clubes que disputarem competições europeias na próxima temporada podem ser punidos com W.O. caso não informem a Uefa sobre restrições de viagens para determinados países antes dos sorteios da Champions League e da Liga Europa.

Isso faz parte de um manual com novas regras, feito pela entidade que rege o futebol europeu, por conta da pandemia de COVID-19. A Uefa pretende publicar uma lista de restrições já conhecidas de viagens entre países antes dos sorteios das competições, a fim de evitar problemas.

Caberá aos clubes informarem se existe alguma restrição desconhecida pelo menos 48 horas antes do sorteio. Caso isso não aconteça e o clube não possa viajar, automaticamente será derrotado por 3 a 0, como manda a regra do W.O.

“Se um clube não informar a administração da UEFA dois dias antes do sorteio sobre outras restrições, além daquelas publicadas, será responsabilizado e a partida será declarada perdida pelo clube em questão”, informou a entidade.

Outra novidade anunciada pela Uefa é a possibilidade de adoção da campo neutro, caso o time visitante não possa entrar em determinado país. Caberá à equipe da casa propor um local alternativo.

As regras serão aplicadas para as eliminatórias e playoffs das competições europeias da próxima temporada, a partir do mês de setembro. Agora, em agosto, a Uefa concentra seu foco no término de Champions League e Liga Europa, ambas na fase de oitavas de final.