Último a derrotar Corinthians em finais e a ser campeão paulista no clube, Luxemburgo é trunfo para encerrar fila

O Palmeiras enfrentará o Corinthians na final do Campeonato Paulista de 2020, a partir da próxima quarta-feira.

E para buscar o título estadual, o clube alviverde tem na beira do campo talvez um de seus maiores trunfos nesta decisão, que terá o jogo de ida em Itaquera, e a volta no Allianz Parque, no sábado.

Os últimos quatro títulos paulistas do Palmeiras foram conquistados com o “pofexô” como técnico: 2008, 1996, 1994 e 1993.

Desde 93, o Palmeiras ainda chegou em outras três finais do estadual sem Luxemburgo. E foi vice em todas para o Corinthians. Em 95, com Carlos Alberto Silva. Em 99, com Luiz Felipe Scolari. E em 2018 com Roger Machado.

O histórico do atual treinador do Palmeiras no estadual de São Paulo é bom, tendo ainda vencido títulos pelo Bragantino (1990), Corinthians (2001) e Santos (2006 e 2007).

Luxemburgo também foi o último técnico do Palmeiras a ser campeão em cima do Corinthians em uma final, tendo ganhado o Brasileiro de 94, o Paulista de 93 e o Rio-SP de 93 em cima do arquirrival.

De lá para cá, nas outras três finais entre ambos, todas no Paulista, deu Corinthians.

Luxemburgo chegou ao Palmeiras nesta passagem aos 68 anos sob dúvidas e com seu passado falando mais alto do que o presente. O último título dele foi o Pernambucano de 2017, pelo Sport.

O último título de Luxemburgo sem ser um estadual? O Brasileiro de 2004, pelo Santos.

Querendo ou não, o torcedor do Palmeiras terá que manter a esperança que o passado de um dos maiores técnicos de sua história possa se repetir.