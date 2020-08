Em Piaçabuçu: Uma pessoa foi assassinada e outra está em estado grave, vítimas de facada

Em divulgação das ocorrências deste final de semana, a Assessoria do 11º BPM registrou mais um homicídio na cidade de Piaçabuçu. O fato aconteceu na noite este domingo, 09 de agosto, por volta das 21h.

De acordo com a PM, a mesma foi informada via celular, pela Casa Maternal de Piaçabuçu, que havia um indivíduo com lesão de arma branca. Ao chegar ao local, a guarnição da Polícia Militar constatou que um indivíduo, cujo primeira letra do nome começa com “W”, estava sendo atendido por ter sido esfaqueado, porém, chegou outra vítima em uma ambulância, ele foi identificado como José Carlos Santos França, 36 anos, o mesmo foi atendido pelos profissionais da unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos vindo a falecer.

Policiais colheram informações e foram em busca do acusado. Ao chegar na residência de um suposto autor, o mesmo confessou o crime, no entanto afirmou que não foi o autor dos golpes no “W”, que havia somente atentado contra o “José Carlos”.

Ele foi encaminhado para a delegacia de São Miguel dos Campos para os devidos procedimentos. Já a vítima ferida (“W”), foi encaminhado para U.E de Arapiraca em estado Grave.

Da Redação com informações do 11º BPM