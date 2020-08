Umbrella Academy: 5 perguntas que a 3ª temporada deve responder

Atenção! Este texto possui spoilers da segunda temporada de The Umbrella Academy.

Depois de aguardar um pouco mais de um ano, os de The Umbrella Academy finalmente puderam acompanhar a segunda temporada da série de heróis da Netflix. A adaptação dos quadrinhos publicada pela Dark Horse Comics, criada por Gerard Way e ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá estreou na última sexta-feira (31) e já deixou novas perguntas para a próxima temporada.

Abaixo apresentamos algumas perguntas que a série deve responder no seu próximo ano.

Sparrow Academy?

Confronto entre Academias na terceira temporada?Fonte: IMDb/Reprodução

Esse provavelmente será o grande plot da próxima temporada, afinal, ao retornar para o presente e impedir o apocalipse, os heróis criaram uma nova linha do tempo, que trouxe consequências. Agora, além de a Umbrella Academy não existir, Reginald Hargreeves está vivo e ele criou a Sparrow Academy, com Ben e outras crianças. Isso certamente irá trazer muitas consequências e deve motivar vários conflitos para a próxima temporada.

Onde estão as versões alternativas da Umbrella Academy?

E, como nesta nova realidade a Umbrella Academy provavelmente não existe e a nova equipe só conta com Ben, isso significa que Vanya, Luther, Allison, Klaus, Número 5 e Diego não foram recrutados e devem estar cada um em um lugar diferente. Como eles desenvolveram seus poderes e o que estão fazendo nesta linha do tempo pode ser uma consequência apresentada na próxima temporada. Além disso, a série também pode mostrar as consequências de colocar as mesmas pessoas de diferentes linhas do tempo, frente a frente.

E as outras 35 pessoas nascidas no mesmo dia da Umbrella Academy?

Mais pessoas nascidas em outubro de 1989?Fonte: IMDb/Reprodução

E é claro, se a série realmente for para esse lado e mostrar as versões alternativas dos membros da Umbrella Academy, ela também poderá apresentar as outras 35 pessoas que nasceram misteriosamente, como é apresentado no início da primeira temporada. Os novos episódios já começaram a caminhar nesse sentido, com The Handler procurando por crianças nascidas no mesmo dia, como Lila, ou com algum poder, como Harlan, o filho de Sissy. Então, é possível que a próxima temporada de mais um passo e amplie ainda mais o universo da série.

Lila será uma nova ameaça?

E por falar nela, Lila pode impulsionar a presença dessas outras crianças nascidas em 1º de outubro de 1989. Com uma participação importante na segunda temporada, ela foi responsável por uma das principais lutas ao copiar os poderes dos irmãos Hargreeves. Lila termina a temporada como uma fugitiva, mas pode se tornar decisiva no próximo ano, inclusive como a principal vilã da série. Além disso, ela pode ser a responsável por trazer outras pessoas com super poderes para confrontar a Umbrella Academy — ou a Sparrow Academy.

O que aconteceu com Harlan?

Qual será o papel de Harlan em ‘The Umbrella Academy’Fonte: IMDb/Reprodução

Vanya transferiu sem querer alguns poderes para Harlan e isso pode estar diretamente relacionado com o que vai acontecer na próxima temporada. Isso porque o poder que ele recebe é de fazer as coisas levitarem, e isso é apresentado com um de seus brinquedos, que coincidentemente (ou não) tem o formato de um pardal (sparrow, em inglês). Talvez isso não signifique muita coisa, mas deixa um potencial muito grande, pois ele estaria com cerca de 60 anos em 2019. Harlan treinou e desenvolveu seus poderes? Ele tem alguma influência na criação da Sparrow Academy? E, o mais importante, ele se tornou um herói ou um vilão? É muito provável que a terceira temporada retorne ao personagem, apresentando o que aconteceu com ele até 2019, assim como ele também pode ser a chave para trazer outras pessoas com poderes para a série.