United e Inter de Milão entram em acordo e Sánchez deve permanecer no clube italiano

O futuro de Alexis Sánchez ainda é incerto, mas tudo indica que o atacante permanecerá na Itália. O chileno, que pertence ao Manchester United, possui um contrato de empréstimo com a Inter de Milão que termina no dia 5 de agosto. Os dois clubes, no entanto, parecem ter chegado a um acordo para que o jogador de 31 anos continue vestindo a camisa nerazzurri.

Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, Inter e United já resolveram os detalhes finais da negociação e Sánchez deverá permanecer em definitivo no clube de Milão. Com o novo vínculo, válido por três temporadas, o chileno receberia cerca de sete milhões de euros por ano (cerca de R$ 43,87 milhões).

O jornalista italiano ainda publicou que, incialmente, o Manchester United gostaria de 15 milhões de euros para liberar o jogador, mas acabou aceitando que a Inter não pague nenhuma taxa de transferência por conta do alto salário do atacante. Com isso, o clube inglês deverá economizar cerca de 60 milhões de euros.

Na atual temporada, Alexis Sánchez realizou 30 jogos pela Inter de Milão, marcando 4 gols e dando 10 assistências. O chileno foi relacionado para o duelo contra o Getafe, na quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga Europa.