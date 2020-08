United leva golaço, mas vira sobre LASK e vai às quartas da Liga Europa com 7 a 1 no agregado

Depois de ter vencido por 5 a 0 no jogo de ida, o Manchester United confirmou sua classificação às quartas de final da Liga Europa ao vencer o LASK Linz por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira, em casa. Philip Wiesinger abriu o placar com um golaço em Old Trafford no começo so segundo tempo. Jesse Lingard empatou na sequência, e Anthony Martial confirmou o triunfo dos Red Devils nos minutos finais.

Para a partida, o técnico Ole Gunnar Solskjaer só mandou um titular na formação inicial – o capitão Harry Maguire -, além do goleiro Sergio Romero, que é a primeira opção na competição europeia. Os austríacos, virtualmente eliminados, adotaram uma postura ofensiva e fizeram um bom jogo, mas evidentemente sem condições de impedir a queda nas oitavas de final.

Agora, o United irá encarar o Copenhagen pela próxima fase em jogo único no RheinEnergieStadion, em Colônia, na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília). Os dinamarqueses avançaram ao ganhar do Istanbul Basaksehir por 3 a 0.

O time que passar duelará na semifinal com Olympiakos, Wolverhampton, Sevilla ou Roma.

Manchester United 2 x 1 LASK Linz

GOLS: Lingard e Martial (Manchester United); Wiesinger (LASK Linz)

MANCHESTER UNITED: Romero; Fosu-Mensah (Mengi), Bailly, Maguire e Williams (Chong); McTominay e Fred (Andreas Pereira); Mata, Lingard (Pogba) e James (Martial); Ighalo. Técnico: Ole Gunnar Solskjaer

LASK LINZ: Schlager; Wiesinger (Sabitzer), Trauner e Andrade (Filipovic); Ranftl, Holland, Michorl e Renner; Frieser, Raguz e Balic (Reiter). Técnico: Dominik Thalhammer

Jesse Lingard comemora após marcar pelo Manchester United Getty Images

12 x 9 para o LASK nas finalizações no 1º tempo – no alvo, foram 4 x 3 nas conclusões para os austríacos.

Jesse Lingard marcou em jogo seguidos pela primeira vez desde dezembro de 2018; ele chegou a 4 gols na temporada.

1º jogo do técnico Dominik Thalhammer à frente do LASK, após 9 anos na seleção austríaca feminina. Ele substitui Valérien Ismaël.

United tem 9 vitórias e 1 empate em 10 jogos contra austríacos.

Martial chegou a 23 gols na temporada, sendo 4 na Liga Europa.

LASK cria mais

Com o confronto virtualmente definido, o time austríaco se mandou ao ataque, marcou na saída de bola do adversário e finalizou mais vezes do que os ingleses: sete a dois. Já a equipe da casa teve 61,3% de posse de bola.

Aos 10min, Andrade desviou de cabeça uma cobrança de escanteio e acertou a trave. No rebote, Wiesinger finalizou perto do alvo. Já aos 31min, Raguz arriscou da entrada da área, e Romero defendeu em dois tempos.

Golaço do LASK, empate imediato e virada no fim

Na volta do intervalo, o time visitante abriu o placar aos 10min, com Wiesinger aproveitando sobra de bola na entrada da área para acertar um belo chute e fazer um golaço.

Dois minutos depois, a equipe inglesa empatou. Wiesinger errou na marcação e deixou Lingard livre após passe de Mata. O meia venceu o goleiro Schlager e deixou tudo igual.

Aos 43min, Martial, que tinha entrado quatro minutos antes, definiu o triunfo dos mandantes.