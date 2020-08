Universal usará Microsoft Azure na produção de animações e filmes

A Microsoft e a Universal Filmed Entertainment Group anunciaram, nesta sexta-feira (21), uma parceria para otimizar a produção de animações e live-actions do estúdio à distância. Para tanto, a companhia irá utilizar a plataforma de computação em nuvem Azure, da companhia de Redmond.

Com o acordo, a empresa de mídia espera facilitar a conexão entre os profissionais criativos e os fornecedores externos, para continuar a produzir conteúdos mesmo em meio às restrições provocadas pela pandemia do novo coronavírus — filmes, animações e outros tipos de atrações tiveram a produção paralisada desde o início da crise de saúde.

Segundo o diretor de tecnologia da Universal Michael Wise, as medidas de distanciamento social recomendadas para evitar a disseminação da covid-19 fizeram a empresa acelerar a migração para a nuvem, algo que já vinha sendo planejado pelo conglomerado de mídia desde o ano passado.

O Azure já é utilizado por outros grupos de mídia e entretenimento.Fonte: Microsoft/Reprodução

Para ele, esta é uma solução de curto prazo para facilitar o retorno da indústria do entretenimento à produção. “Vai abrir uma nova maneira de fazer filmes, de uma forma que não podíamos fazer antes”, comentou. O executivo disse ainda que as animações da DreamWorks em andamento não serão transferidas para a plataforma online, apenas os novos projetos.

Parceria com outras gigantes pesou na escolha

Um dos motivos da escolha da Universal pelo Microsoft Azure foi o histórico da plataforma com outras grandes empresas. Há cerca de três anos, a gigante dos softwares começou a fazer parcerias com grupos de mídia e entretenimento, para levar seus fluxos de trabalho para a nuvem.

Adobe, Technicolor, Avid e Bebop Technology estão entre as organizações que já utilizam os recursos de trabalho remoto disponibilizados pela Microsoft.

No caso da parceria com a Universal, a dona do Windows fornecerá, inicialmente, ferramentas para a área de efeitos visuais, permitindo aos profissionais aproveitar toda a capacidade de armazenamento e processamento da plataforma.