Universidades lançam maratona de 500 aulas online gratuitas nesta segunda, dia 3

Com a pandemia do novo coronavírus, aulas online têm ‘salvado’ os estudantes de todos os níveis do ensino. Quem está na graduação, então, pode continuar aprendendo e ainda se qualificando em demais áreas por meio de cursos EAD.

Pensando em contribuir positivamente com esse momento de distanciamento social, a rede Laureate Brasil vai lançar uma maratona de 500 lives com conteúdos sobre diversos temas de interesse acadêmico.

Vale dizer que a Laureate é dona de diversas universidades, sendo elas: Anhembi Morumbi, FMU, UniRitter-RS, UNIFACS-BA, UnP-PB, as quais somam mais de 300.000 alunos em todo o Brasil.

Serão duas semanas para os interessados poderem acessar cerca de 500 aulas online sem custo algum.

Não precisa ser matriculado para assistir aulas

A boa notícia é que não precisa ser aluno das faculdades da rede Laureate para poder assistir às lives. Quem quiser aproveitar o tempo livre em casa para se capacitar basta se inscrever pelos sites das Instituições da rede.

Cada universidade apresenta um link para inscrição, portanto, é preciso acessar aquelas que te interessam para conferir o passo a passo de login.

Todos os conteúdos disponibilizados pelo programa somarão mais de 800 horas de aprendizado. Isso é o equivalente a um ano letivo, ou seja, um vasto material.

As aulas serão agrupadas por disciplinas acadêmicas, o que é ótimo para fazer a revisão de conteúdo. Também serão ministradas palestras sobre assuntos relevantes da atualidade, lideradas por profissionais reconhecidos em cada uma das áreas do conhecimento.

De acordo com a rede de universidades, esse conjunto de 500 lives é voltado principalmente a jovens que estão buscando uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Ao final da participação, todos os inscritos vão receber um certificado.

“Esse projeto é a materialização do que aprendemos com a pandemia, de que o meio digital é importante para levar educação às pessoas e impactar positivamente o desenvolvimento do país”, diz Sara Pedrini, vice-presidente Acadêmica da Laureate Brasil.

