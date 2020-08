Universitários: Dicas para estudar ativamente durante a pandemia

Durante tempos de incertezas, como o qual estamos vivenciando com a pandemia de coronavírus, as universidades estacionaram o ensino presencial. Assim, os universitários, precisam se virar para estudar remotamente. Para alguns alunos, isso pode ser um grande desafio.

Pode não ser fácil regular seu próprio estudo e utilizar aulas online para utilizarem todo o seu potencial.

Além das dificuldades embutidas na mudança repentina de estilo de ensino, há aqueles alunos que não conseguem acessar as aulas por falta de internet ou tecnologias necessárias.

Bom, de uma forma ou de outra, há que se pensar em alternativas para estudar mais ativamente, sem deixar se abater pelo distanciamento social, os números crescentes de casos e mortes por Covid-19, assim como na demora para que a vida retorne ao ‘normal’.

Elencamos a seguir algumas dicas perfeitas para estudantes universitários estudarem melhor e voltarem à faculdade com o mínimo de defasagem.

1. Envolva-se com seu aprendizado

Da mesma forma que você faria anotações ao assistir a uma aula presencial, é uma boa ideia fazer o mesmo enquanto ouve ou assiste às vídeo aulas. Sente-se em um lugar confortável, tenha um caderno e uma caneta à mão e tente minimizar quaisquer outras distrações.

Dedique algum tempo para elaborar um cronograma de estudos para garantir que você esteja bem preparado para assistir a todos os seus seminários e aulas online. Faça a leitura relevante de antemão e faça perguntas se houver algo sobre o qual você não tem certeza.

2. Aproveite os grupos de estudo online

Existem várias ferramentas online atualmente, como Skype, Google Meet e Zoom, por exemplo, os quais você pode baixar gratuitamente e que permitem coordenar chats de vídeo com grupos de pessoas. Use esses programas para formar grupos de estudo com colegas de curso para que você possa passar algum tempo discutindo ideias, analisando textos em conjunto e trocando dicas de estudo.

Esta é uma ótima maneira de manter contato com outros alunos de sua classe e de ter certeza de que está mantendo o aspecto colaborativo de seu curso universitário. Também ajuda a adicionar algum contato social para que você não se sinta muito isolado estudando sozinho.

3. Mantenha contato com professores

Você pode não conseguir mais ver seus professores durante o horário normal de expediente, mas certifique-se de manter contato com eles regularmente. Talvez um e-mail uma vez por semana ou então em intervalos durante as aulas para tirar dúvidas.

No entanto, lembre-se que eles provavelmente estão sob imensa pressão para preparar aulas para serem ministradas online. Então dê a eles tempo para entrar em contato com você.

4. Certifique-se de ter todas as ferramentas certas para estudar

As aulas online exigirão um computador com bom funcionamento e uma boa conexão à Internet. Alguns alunos já possuem essas coisas, mas se você não tiver, fale com seu tutor ou escritório de serviços ao estudante sobre como isso pode ser facilitado. Pode haver laptops extras que você pode pegar emprestado ou você pode se juntar a um pequeno grupo de outros alunos para estudar juntos.

Certifique-se de ter material de escritório suficiente (canetas, marcadores, cadernos, etc.) e os livros ou artigos corretos para estudar, sejam cópias impressas ou edições digitais.

Verifique seu portal online diariamente para atualizações sobre as aulas e ferramentas de estudo que a universidade está fornecendo para ajudá-lo.

5. Pense no seu espaço de estudo em casa

Primeiro, identifique uma área onde você possa sentar e estudar. Alguns alunos têm a sorte de ter uma mesa, mas se você não tiver, qualquer superfície onde você possa sentar-se confortavelmente com seu laptop e fazer anotações é suficiente. Em seguida, certifique-se de manter todas as coisas de que precisa por perto para não ter que se levantar constantemente.

E então, o momento está difícil por aí? Conte com essas dicas para organizar seus estudos e não desista!

