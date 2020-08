URGENTE: Guedes propõe escalonar Renda Brasil a partir de R$ 220

O valor do Renda Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família, ainda não foi definido. Tudo indica que o Governo Federal, após veto do presidente Jair Bolsonaro quanto ao corte do abono salarial, escalone o valor do Renda Brasil a partir do valor de R$ 220.

O Renda Brasil vai começar a ser pago a partir de 2021, podendo ser a partir de R$220 ou R$230, sendo feitos aumentos progressivos ao decorrer do programa. No entanto, para isso acontecer, será necessário que o governo defina juntamente com o Congresso outras medidas, como, por exemplo, extinção de outras ações.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, propõe um valor próximo aos R$190, próximo do valor pago hoje no Bolsa Família. No entanto, esse valor é inferior ao desejado por Bolsonaro, que deseja um novo programa com parcelas entre R$ 250 e R$ 300.

Jair Bolsonaro (sem partido) deu prazo para Paulo Guedes, ministro da Economia, apresentar uma nova proposta para o programa Renda Brasil. O prazo se encerra nesta sexta-feira (28). O programa social deve ser a marca do governo e irá substituir o Bolsa Família.

Terça-feira (25), em reunião no Palácio do Planalto, foi apresentado um projeto do programa. Esse projeto previa revisão e extinção de atuais benefícios, como o abono salarial. Bolsonaro rejeitou a proposta. Na quarta-feira (26), o presidente afirmou que não tiraria dos pobres “para dar a paupérrimos”. Na ocasião, o presidente também revelou que a discussão sobre o Renda Brasil estava suspensa.