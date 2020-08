Usuário @globo pede ajuda à Globo após ser alvo de bolsonaristas

A guerra entre a Globo e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não parece ter fim, e desta vez um usuário no Twitter, morador da Suíça, se tornou o principal alvo de ataques de bolsonaristas. Tudo por causa de um detalhe inusitado: o nome dele na rede é @globo.

De repente, o homem percebeu que várias mensagens maldosas de brasileiros foram enviadas a ele, que até então não tinha entendido o motivo da onda de insultos. Quando descobriu que foi jogado na briga entre emissora e presidente brasileiros, o usuário reagiu em inglês: “Esta conta não é relacionada a nenhum canal de mídia!”.

Em outro post, ele pediu a ajuda da Globo para que o problema fosse resolvido. “Caros amigos brasileiros, alguém pode pedir a este canal para entrar em contato comigo? Cansado de ser chamado de lixo”, desabafou.

Os pedidos continuaram e envolveram Bolsonaro e seus filhos. “Por que tantos brasileiros ficam me marcando e me ofendendo sem razão?”, questionou. “Caros brasileiros, peçam ao seu presidente ou qualquer um dos seus filhos para me mandarem mensagem”, implorou.

Mais tarde, em português, o internauta agradeceu a manifestação positiva de alguns brasileiros. “Eu só queria dizer obrigado por todas as mensagens que recebi hoje. O povo brasileiro é incrível. Para todos que estavam perguntando, eu sou da Suíça, então não posso responder suas mensagens em português, desculpe”, explicou.

Confira:

Dear Brazilian friends, can someone please tell this media channel to get in touch with me? Tired of getting called trash. 😔 — Peto (@globo) August 26, 2020

Why do so many Brazilians keep tagging and offending me for no reason — Peto (@globo) June 24, 2020

Dear Brazilians tell your president or any of his sons to dm me. — Peto (@globo) August 26, 2020

Eu só queria dizer obrigado por todas as mensagens que recebi hoje. O povo brasileiro é incrível. Para todos que estavam perguntando, eu sou da Suíça, então não posso responder suas mensagens em português, desculpe. — Peto (@globo) August 26, 2020