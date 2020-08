Utopia: Amazon Prime divulga trailer de série sobre HQs

A Amazon Prime Video divulgou nesta terça-feira (18) o trailer de Utopia, nova série de suspense baseada no livro de Gillian Flynn, de Garota Exemplar. Na trama, fãs de uma série de HQs começam a ser misteriosamente perseguidos por assassinos treinados de elite, trazendo todos os fatos descritos na ficção científica para a realidade.

Confira o trailer completo:

Mais detalhes sobre a série Utopia

A produção original da plataforma de streaming conta com Ashleigh LaThrop, Dan Byrd, Jessica Rothe, Javon Walton e Desmin Borges no elenco. No trailer, uma pergunta parece centralizar a trajetória dos personagens: afinal, quanto mal precisamos fazer para conquistar o bem?

Além dos atores já citados, o icônico John Cusack também integra o elenco da série. Por sua vez, ele interpreta um gênio de biotecnologia que pode ou não estar por trás de todo o caos vivido pelos fãs da HQ.

Um dos maiores destaques da série é justamente o fato de retratar uma pandemia global, história próxima do que vivemos no mundo real. A busca pelas respostas para salvar a humanidade enquanto eles lutam pela sobrevivência fazem da série uma das mais esperadas da Amazon Prime Video.

Utopia chega ao catálogo da plataforma de streaming no dia 25 de setembro de 2020.