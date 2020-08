VAGAS de EMPREGO em todo Brasil: Empresas do setor financeiro estão contratando

Já se imaginou trabalhando no setor financeiro de grandes empresas aqui no Brasil? Pois essa pode ser a sua grande oportunidade de fazer parte dessas gigantes. Veja abaixo algumas empresas que estão ofertando vagas de emprego.

Cielo

Anteriormente Visanet Brasil, é uma empresa brasileira de serviços financeiros que atua como adquirente multi-bandeira, sendo uma das responsáveis pela captura, transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de crédito e débito.

A empresa que lidera pagamentos eletrônicos no Brasil e na América Latina, está com 51 vagas de emprego nas áreas de Operações e Finanças, em cargos de analista, executivo, supervisor, especialista e gerente; Tecnologia; Produtos; e Comercial.

As oportunidades são para as cidades de Barueri/SP, Angra dos Reis/RJ, Campo Grande/MS, Rio de Janeiro/RJ, São José dos Campos/SP, Brasília/DF, Goiânia/GO, Manaus/AM, João Pessoa/PB, Belém/PA, Fortaleza/CE, São Paulo/SP, Teresina/PI, Barra Mansa/RJ, Petrópolis/RJ, Balsas/MA, Guaraí/TO, Araguaína/TO.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever página de carreiras da Cielo.

Nubank

A Nubank, fintech de meios de pagamento, está com 06 vagas na área de Tecnologia, na cidade de São Paulo/SP. As vagas ofertadas são para os cargos de gerente de design de produto, designer de produto, UX designer (reseacher) e engenheiro (de software, fullstack e analytics).

A empresa também oportuniza um banco de talentos para pessoas com deficiência. Além disso, há uma vaga disponível para o cargo de analista de excelência do cliente, na Cidade do México, capital mexicana. As vagas estão disponíveis no site da Nubank.

Itaú

O Banco Itaú está ofertando vagas para para trainee nas áreas de Negócios Atacado e Negócios Varejo. Para participar da seleção, o candidato precisa ter graduação em qualquer curso, com formação entre dezembro de 2018 e julho de 2022.

Conforme o documento publicado, para concorrer a vaga, é preciso ter disponibilidade para uma carga horária de 8 horas por dia e Inglês avançado (apenas para a área de Negócios Atacado). Para a área de Negócios Varejo não precisam ter Inglês e os candidatos terão oportunidade de receber um curso durante.

O salário oferecido será de R$7 mil, mais benefícios. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de setembro de 2020, no página da Cia de Talentos.

Hash

A Hash, startup de serviços financeiros (fintech), abriu 20 vagas nas áreas de Tecnologia, Operações, Produto, Suporte e Design. Há chances para diretor de arte, designer de produto, engenheiro, analista de suporte, entre outras.

Os candidatos contratado terão direito a seguros saúde, de vida, vale-refeição ou alimentação, odontológico, auxílio financeiro mensal por filho, licença-maternidade estendida de seis meses, licença-paternidade de 20 dias e subsídios para prática de esportes e autodesenvolvimento.

Por conta da Covid-19 (novo Coronavírus), todos os funcionários da empresa estão trabalhando home office, o que se estende aos novos colaboradores, tendo a possibilidade de continuar trabalhando de casa após a normalização das atividades. As inscrições devem ser realizadas na página de carreiras da Hash .

Stone

Atuando no mercado desde 2014, cobrindo todo o território brasileiro, a fintech de pagamentos Stone abriu inscrições para o Recruta Stone, que é principal porta de entrada da empresa. Sem restrição de curso dos candidatos aprovados passam 06 meses conhecendo diferentes áreas da empresa.

Após o tempo estabelecido, os profissionais são contratados para assumir cargos de liderança e de especialista na companhia. O Recruta Stone não possui um número determinado de vagas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de setembro de 2020, no site do programa.

Neon

A Neon, startup de serviços financeiros (fintech), oferta 02 vagas em São Paulo/SP. As vagas destinadas são para o cargo de coordenador de garantia de qualidade, responsável pela gestão dos analistas da área e cientista de dados sênior, responsável pela construção de soluções de Data Science para extrair valor dos dados.

A empresa também possibilita um banco de talentos para pessoas com deficiência. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no LinkedIn da Neon .